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Архипов день: приметы и традиции

День Архипа и Филимона наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Святые Архипп и Филимон, память которых отмечается в этот день, — апостолы от семидесяти, жившие в городе Колоссе.

Филимон был так предан вере, что превратил свой дом в место собрания христиан. Поэтому сам апостол Павел называл его жилище домашней церковью. В этой церкви служил и его сын Архипп, которому была уготована судьба мученика: его убили за то, что он отказался участвовать в языческом празднике.

На Руси на Архипа (Архиппа) женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше она наготовит всякой снеди, тем богаче будет дом. Кроме того, в крестьянских семьях привечали сирых да убогих, угощали нищих. Говорили, что чем больше сделаешь добрых дел в этот день, тем лучше.

Главным блюдом был каравай, который посвящали солнцу и ели по кусочку, раздавая домочадцам, соседям и всем проходившим мимо странникам. Оставшиеся крошки нужно было бросать за спину. Люди верили: кинешь хлеб-соль назад — по осени с хлебом-солью будешь.

Святого Филимона в народе называли по-простому Филей Вешним. С этого дня весна всё больше вступала в силу. Крестьяне наблюдали за животными: если пролетела чайка — скоро будет ледоход, если встретишь в лесу белого зайца — значит, снег непременно выпадет ещё, а вот если зайцы попадаются серые — тепло не за горами.

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