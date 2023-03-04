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Общество

Попавшим в беду в Пскове котам ищут новый дом

Попавшим в беду в Пскове котам ищут новый дом. Женщина, ухаживавшая ранее за животными, перенесла инсульт и больше не может ухаживать за таким количеством питомцев. Об этом сообщили в группе «Солнечная Ева. Помощь животным, попавшим в беду» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтёры рассказали, что в районе «Маяка» в Пскове долгое время кормила бездомных котов псковичка Елена Алексеевна. «Прекрасный, добрый человек. Её знают волонтёры, зоозащитники. Она долгие годы кормила район «Маяк». К ней постоянно подкидывали котят, взрослых котов. Никому в голову не приходило, что ей не прокормить их, всех не пристроить», — отметили в группе.

Некоторым бездомным животным удалось найти дом, однако часть из них осталась на попечении у женщины. 

  • Коты Елены Алексеевны
    Фото: Солнечная Ева. Помощь животным, попавшим в беду
  • Коты Елены Алексеевны
    Фото: Солнечная Ева. Помощь животным, попавшим в беду
  • Коты Елены Алексеевны
    Фото: Солнечная Ева. Помощь животным, попавшим в беду
  • Коты Елены Алексеевны
    Фото: Солнечная Ева. Помощь животным, попавшим в беду
  • Коты Елены Алексеевны
    Фото: Солнечная Ева. Помощь животным, попавшим в беду
  • Коты Елены Алексеевны
    Фото: Солнечная Ева. Помощь животным, попавшим в беду
  • Коты Елены Алексеевны
    Фото: Солнечная Ева. Помощь животным, попавшим в беду
  • Коты Елены Алексеевны
    Фото: Солнечная Ева. Помощь животным, попавшим в беду
  • Коты Елены Алексеевны
    Фото: Солнечная Ева. Помощь животным, попавшим в беду
  • Коты Елены Алексеевны
    Фото: Солнечная Ева. Помощь животным, попавшим в беду
  • Коты Елены Алексеевны
    Фото: Солнечная Ева. Помощь животным, попавшим в беду
  • Коты Елены Алексеевны
    Фото: Солнечная Ева. Помощь животным, попавшим в беду
  • Коты Елены Алексеевны
    Фото: Солнечная Ева. Помощь животным, попавшим в беду
  • Коты Елены Алексеевны
    Фото: Солнечная Ева. Помощь животным, попавшим в беду
  • Коты Елены Алексеевны
    Фото: Солнечная Ева. Помощь животным, попавшим в беду

«Иногда по возможности получалось хоть чем-то помогать Елене Алексеевне, но в целом с проблемой она оставалась наедине. А сейчас случилось несчастье. У Елены Алексеевны случился инсульт. Прошло время, насколько возможно, она восстановилась. Но ухаживать и помогать животным стало сложнее», — отметили в группе.

Псковичей просят помочь пристроить подопечных заболевшей псковички. «Ребята все ласковые, любимые. Общительные, только парочке из них нужно время, чтобы привыкнуть. Лоток знают. Стерилизованы или кастрированы. Начинаем искать самых ответственных хозяев для этих ребят!» — написали в группе. 

Увидеть больше фотографий животных можно в группе «Солнечная Ева. Помощь животным, попавшим в беду» в соцсети «ВКонтакте». Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8-953-237-45-62.

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