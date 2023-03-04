Фестиваль ГТО прошёл на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
Городской студенческий фестиваль ГТО прошёл на стадионе «Машиностроитель» сегодня, 4 марта, сообщает группа «ССК Оскал» в соцсети «ВКонтакте».
В фестивале приняли участие 15 команд высшего и среднего профессионального образования Пскова. Команда колледжа ПсковГУ стала чемпионом фестиваля.
Состав команды: Петрова Анастасия (220-С), Афанасьев Александр (322-ГХ), Егоров Антон (317-С), Бабиков Степан (219-С).
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