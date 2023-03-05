Опубликованы фото отреставрированной церкви Архангела Михаила в Гдовском районе

12:45, 05 марта 2023, ПАИ

Опубликованы фото церкви Архангела Михаила на берегу Чудского озера, реставрация которой началась в 2020 году. Фотографии церкви опубликовал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.



Фото: Вадим Нэдик



Фото: Вадим Нэдик



Фото: Вадим Нэдик



Фото: Вадим Нэдик







На реставрацию церкви было выделено 47 млн рублей из федерального бюджета.

Церковь находится в деревне Кобылье Городище Гдовского района в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место, связанное с Ледовым побоищем».