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Общество

Опубликованы фото отреставрированной церкви Архангела Михаила в Гдовском районе

Опубликованы фото церкви Архангела Михаила на берегу Чудского озера, реставрация которой началась в 2020 году. Фотографии церкви опубликовал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

  • Церковь Михаила Архангела
    Фото: Вадим Нэдик
  • Церковь Михаила Архангела
    Фото: Вадим Нэдик
  • Церковь Михаила Архангела
    Фото: Вадим Нэдик
  • Церковь Михаила Архангела
    Фото: Вадим Нэдик

На реставрацию церкви было выделено 47 млн рублей из федерального бюджета.

Церковь находится в деревне Кобылье Городище Гдовского района в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место, связанное с Ледовым побоищем».

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