ВИДЕО Певец Валерий Кипелов и его группа посетили Псково-Печерский монастырь

18:13, 05 марта 2023, ПАИ

Певец Валерий Кипелов и его группа «Кипелов» посетили Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Об этом сообщается в группе «Дух» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: группа «Дух» в соцсети «ВКонтакте»

«Это потрясающее место - грех было бы не посетить его», - поделился впечатлениями певец. Также он считает, что надо побольше привлекать священников к работе с молодежью, отмечается в сообщении.

Валерий Кипелов - советский и российский рок-музыкант, певец, композитор и автор песен, работающий в основном в жанре хеви-метал.С 2002 года возглавляет собственную группу «Кипелов».