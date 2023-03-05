Семья из Карелии приехала в Псков для встречи отца из зоны СВО

19:57, 05 марта 2023, ПАИ

Семья из Карелии приехала в Псков, чтобы встретиться с отцом-военнослужащим, который 8 месяцев проходил службу в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщается в группе благотворительного фонда «Благотворительность.«От Сердца к Сердцу» в соцсети «ВКонтакте».

«Карельского бойца поприветствовали и поблагодарили за службу, все награды и ордена потом, а сейчас — домой, обнять жену, детей», - отметили в организации. Но семья решила сделать мужчине сюрприз и приехала за ним в Псков.

«Солдат России! Защитник Отечества! Как мы Карелы гордимся тобой, Владимир! Ты ради нас оставил дом, родных, детей и встал на защиту своего Отечества! Спасибо, Земляк! За службу! За правду! За тыл!», - поблагодарили в фонде.