Мартовские коты и сугробы: жители Псковской области делятся весенними фото
Мартовских котов и весенние сугробы фотографируют жители Псковской области. Своими снимками они делятся в социальных сетях и отмечают, что март еще не вступил в полную силу.
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
В Пушкиногорском районе сугробы все еще выше колена, а дети продолжают лепить снеговиков.
«Три настроения» Чудского озера удалось запечатлеть в Гдовском районе.
В Великих Луках снег также продолжает лежать на участках.
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