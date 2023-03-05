Мартовские коты и сугробы: жители Псковской области делятся весенними фото

22:30, 05 марта 2023, ПАИ

Мартовских котов и весенние сугробы фотографируют жители Псковской области. Своими снимками они делятся в социальных сетях и отмечают, что март еще не вступил в полную силу.



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»











В Пушкиногорском районе сугробы все еще выше колена, а дети продолжают лепить снеговиков.

«Три настроения» Чудского озера удалось запечатлеть в Гдовском районе.

В Великих Луках снег также продолжает лежать на участках.