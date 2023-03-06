Четырехдневная рабочая неделя началась у россиян

07:40, 06 марта 2023, ПАИ

Неделя из четырех рабочих дней, одного праздника и двух выходных началась в России. Как сообщал Роструд, перенос выходных из-за нерабочей праздничной среды, 8 марта, не запланирован.

Поскольку 7 марта является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на час, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

8 марта в России и многих других странах мира ежегодно отмечается Международный женский день (англ. International Women’s Day). Он проводится при поддержке Организации Объединенных Наций. В рамках празднования отмечаются достижения женщин - вне зависимости от национальности, этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий.