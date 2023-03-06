До +1 градуса и западный ветер прогнозируют синоптики в Пскове 6 марта

09:47, 06 марта 2023, ПАИ

Облачная погода и мокрый снег прогнозируются в Псковской области 6 марта, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

На дорогах местами образуется гололедица. Будет дуть западный ветер, умеренный.

Температура воздуха днем в регионе составит от -2 до +1 градуса, ночью – от -5 до -10.

В Пскове температура днем – от -1 до +1, ночью – от -6 до -8 градусов, в Великих Луках днем – от 0 до +1, ночью – от -5 до -7.