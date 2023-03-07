Губернатор Псковской области обсудил вопросы поддержки участников СВО и их семей

23:57, 06 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области провёл встречу с уполномоченными по работе с семьями мобилизованных и руководством женсовета Псковского территориального гарнизона и обсудил вопросы поддержки участников СВО и их семей. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

С начала специальной военной операции проведена большая работа. Только через центр помощи оказана адресная помощь 900 семьям мобилизованных, для 1 600 семей составлены социальные паспорта. Работа идёт постоянно, а в данный момент формируются грузы с гуманитарной помощью.