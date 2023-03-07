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Общество

Подавать на стол «чёрную уху» советует сегодня народный календарь

Маврикиев день наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Праздник получил название в память о христианских святых, живших в III-IV веках, — мучениках Апамейских, Маврикии и 70 воинах.

В народе считалось, что именно на Маврикия прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. При этом подмечали: если птицы прилетели раньше положенного дня — это к скорой весне. Говорили и так: «Ранние ласточки — к счастливому году». Этих птиц на Руси всегда любили и связывали с ними множество примет. Среди них такие: ласточки шныряют низко — к дождю, высоко — к ветру; кто разорит гнездо ласточки, у того будут веснушки; кто при первой ласточке умоется молоком, бел будет.

На Маврикия начинались первые работы в поле и в огороде. На будущие пашни и грядки вывозили навоз, скопившийся за зиму. Это нужно было сделать, пока дорога еще была крепкой и позволяла проехать к полям. К навозу, как к единственному доступному удобрению, относились уважительно, сочиняли о нем пословицы и поговорки: «Клади навоз густо — не будет в амбаре пусто»; «Свез навоза кучу — и Богу не кучусь (то есть не докучаю)»; «В поле навоз, в амбаре хлеба воз». Впрочем, здесь тоже были свои тонкости. Например, навоз нельзя было запахивать в землю ни в полнолуние, ни в новолуние, чтобы не выросла сорная трава. Лучшим временем считалась последняя четверть луны.

В этот день в южных регионах сеяли раннюю капусту. Это «преждевременное» засевание уберегает от нападения гусениц в период, когда завязываются кочаны. А из-под первой весенней сохи можно было взять ком земли и положить в избу — это должно было изгнать из дома всех клопов.

На стол на Маврикия подавали так называемую чёрную уху — суп, для которого мясо варилось в огуречном рассоле с добавлением разных пряностей и кореньев.

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