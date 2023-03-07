Авиабилеты в майские праздники могут подорожать в пять раз

08:15, 07 марта 2023, ПАИ

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что билеты на внутренние российские авиарейсы на майские праздники могут подорожать в пять раз. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, не нужно рассчитывать на распродажи на последний момент перед вылетом, и если запланирована поездка на начало мая, то не стоит откладывать покупку путевок и авиабилетов.

Он посоветовал приобретать путевки и авиабилеты заранее. По его словам, распродаж в последний момент в этом году не будет, стоит ожидать только повышения цен.

Ранее стало известно, что подорожание авиаперевозок способствовало росту среднего чека при бронировании тура за границу с захватом 8 марта более чем на 60% за год.

По данным «Слетать.ру», средний чек на популярных заграничных направлениях за минувший год вырос на 40–70% в зависимости от страны.

До этого эксперты по туризму рассказали о новых направлениях для путешествий по России. В 2023 году основными туристическими направлениями для россиян останутся Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Алтай и Байкал.