В Невельском районе обсудили развитие профсоюзного движения

12:09, 07 марта 2023, ПАИ

Социально-экономическую ситуацию в Невельском районе и развитие отраслевых профсоюзных организаций обсудил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов с главой муниципалитета Олегом Майоровым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального профобъединения.

Встреча состоялась в рамках стратегической сессии Псковского облсовпрофа по вопросам социального партнёрства, которая проходила с 3 по 6 марта в санатории «Голубые озера».

«Отдельно остановились на реализации программы газификации. Этот вопрос для профсоюзов особенно острый, поскольку в профсоюзном санатории «Голубые озёра» и в деревне Опухлики газа нет», - отметил Игорь Иванов.

Олег Майоров сообщил, что проект газификации в Невельском районе реализуется поэтапно. Глава района также отметил высокий уровень доверия власти и профсоюзов, выразив уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества.

Профсоюзные активисты посетили невельское специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением. Это учреждение - пример эффективной работы первичной профсоюзной организации и работодателя. Коллективный договор предусматривает меры в сфере охраны труда, правозащитную, спортивную и культурно-массовую работу.

Завершающая сессию встреча прошла в Невельском райпо, в котором практически все сотрудники являются членами профсоюза.

«Обмен опытом был очень полезным», - сообщил Игорь Иванов по итогам работы профсоюзной стратегической сессии и выразил благодарность за совместную работу всем участникам, социальным партнёрам, руководству и работникам профсоюзной здравницы.