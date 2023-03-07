Выставка «дамских штучек» открылась во Дворе Постникова

17:34, 07 марта 2023, ПАИ

Открытие выставки Псковского музея-заповедника «Cherchez la femme, или Дамские штучки конца ХIX – первой половины ХХ века», приуроченной к Международному женскому дню, состоялось во Дворе Постникова в Пскове. Выставка позволяет заглянуть в мир будуаров прекрасных дам и увидеть милые сердцу вещицы конца ХIX – первой половины ХХ века, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На открытии присутствовали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, заместитель генерального директора по научной работе Эльвира Королева, авторы и кураторы выставки – хранители музейных фондов Светлана Дерягина и Наталья Фомина, а также друзья, партнеры и сотрудники музея-заповедника, которые принимали участие в создании выставки.

Открытие было проведено в партнерстве с молодежной организацией «Вечевой Орден».

В выставочном пространстве демонстрируются сумочки из гобелена, расшитые бисером; лайковые и шелковые перчатки, китайский зонтик, веера, являющиеся орудием женского кокетства; шали и воротнички; перламутровые и малахитовые шкатулки для украшений, флаконы для духов, антикварные щипцы для завивки волос и многое другое. Предметы сопровождаются женскими портретами XIX и XX веков из собрания Псковского музея-заповедника.

Свыше двухсот экспонатов из коллекции музея, которые отражают различные сферы женского быта, представлены в двух экспозиционных залах старинных купеческих палат. В первом зале можно познакомиться с ювелирными украшениями и аксессуарами из драгоценных металлов. Второй зал демонстрирует городскую женскую одежду, обувь, модные аксессуары и детали интерьера конца XIX – первой половины XX века: старинный граммофон, скульптуры, статуэтки, которыми украшали комоды, этажерки и столики.

Выставка будет работать с 8 марта до 4 июня во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2.