Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Жёлтый» уровень опасности объявлен из-за погоды в Санкт-Петербурге

«Жёлтый» уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Петербурге в среду днём: ожидается метель, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«По информации Росгидрометцентра, с 8 до 15 часов 8 марта на территории Санкт- Петербурга объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за метели», — говорится в сообщении.

Городские власти просят водителей и пешеходов соблюдать осторожность.

По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около -8 градусов, ветра нет. В субботу днём ожидается повышение температуры до -1 градуса. Синоптики предупреждают о гололедице.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 марта 2023

Вера Кондратьева посетила встречу с главами 32 муниципалитетов России
08 марта 2023

«Жёлтый» уровень опасности объявлен из-за погоды в Санкт-Петербурге

07 марта 2023

Топ-5 пожеланий псковичей Михаилу Ведерникову в день рождения
07 марта 2023

194 пожара зарегистрировано за 2 месяца в Псковской области

07 марта 2023

За участие в СВО Юлия Быкова награждена медалью «За отвагу»
07 марта 2023

Технологию лечения псковских аистов представили в Санкт-Петербурге
07 марта 2023

Колесо обозрения в Москве остановилось вместе с людьми в кабинах
07 марта 2023

Утраченные элементы деревянного декора церкви Покрова Богородицы будут восстановлены


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...