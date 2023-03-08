«Жёлтый» уровень опасности объявлен из-за погоды в Санкт-Петербурге

00:15, 08 марта 2023, ПАИ

«Жёлтый» уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Петербурге в среду днём: ожидается метель, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«По информации Росгидрометцентра, с 8 до 15 часов 8 марта на территории Санкт- Петербурга объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за метели», — говорится в сообщении.

Городские власти просят водителей и пешеходов соблюдать осторожность.

По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около -8 градусов, ветра нет. В субботу днём ожидается повышение температуры до -1 градуса. Синоптики предупреждают о гололедице.