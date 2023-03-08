В Ленобласти около 80 рыбаков оказались на оторванных льдинах

16:09, 08 марта 2023, ПАИ

Около 80 рыбаков оказалось на двух оторвавшихся льдинах в акватории Финского залива в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 09:45 поступило сообщение, что в Ленинградской области произошел отрыв двух льдин в акватории Финского залива Ломоносовского района, по предварительной информации, на льдинах находятся порядка 50 человек. На месте работают оперативные группы которые переправляют рыбаков на берег. К месту следует вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту», - сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Для их спасения направлен вертолет Ми-8 МЧС.

Всего к спасению рыбаков привлечено 14 человек и шесть единиц техники

По имеющимся данным, в 14:27 спасательная операция была завершена. Всего спасено 83 человека.