Сеть мастер-классов пройдёт в городском молодёжном центре в Пскове

22:49, 08 марта 2023, ПАИ

С 13 по 17 марта Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь принять участие в неделе бесплатных мастер-классов «Я хочу поделиться своим умением».

Участникам будет предложено стать грациозным в воздухе, разобраться в аромамаслах, посетив музей, сделать бумажный пакетик для молока, станцевать парный танец и даже научиться ментальной арифметике.

Так, 13 марта в 18:30 начнётся первый мастер-класс по аэростретчингу, который проведёт тренер студии растяжки «Волна», мастер спорта России по художественной гимнастике Ксения Гродикова. Участникам мероприятия необходимо взять с собой удобную спортивную форму, в которой можно растягиваться (лосины). Мероприятие пройдёт в зале на Советской, 51 (4-й этаж). Регистрация обязательна.

14 марта в 19:30 пройдёт лекция «Знакомство с эфирными маслами» и аромадегустация. Их проведёт психолог, преподаватель йоги, специалист по эфирным маслам в студии «Баланс» Марина Синельникова. Место проведения – молодёжный центр Пскова (М. Горького, 15).



15 марта с 12 до 17 часов молодёжи предстоит бесплатное посещение музея «Вперёд в СССР» (Октябрьский пр-т, 32). В 15:00 и 16:00 в этом музее для участников пройдёт мастер-класс по созданию пакета из молока за 10 минут.