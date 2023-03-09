Псковская область вошла в пятерку регионов СЗФО по числу отдыхающих

07:21, 09 марта 2023, ПАИ

В Псковской области на тысячу жителей приходится три отдыхающих. По этому показателю регион занял четвёртое место на Северо-Западе.

Рейтинг российских регионов по соотношению числа отдыхающих и местных жителей по итогам прошедшего года представил портал бронирования Санатории-России.рф, пишет ТурСтат.

В Северо-Западном федеральном округе для отдыха лидируют Новгородская область (72 отдыхающих на тысячу жителей), Калининградская область (60), Мурманская область (47), Псковская область (35) и Вологогдская область (34).

В целом по стране самыми популярными для отдыха являются курорты Краснодарского края (323 отдыхающих на тысячу жителей), Ставрополья (226) и Крыма (213). Псковская область - на 22 месте в стране по этому показателю.

По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, в отечественных здравницах отдохнули и поправили здоровье 4,3% россиян или 6 миллионов 243 тысячи человек в прошлом году.