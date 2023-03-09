Туристический поезд для семей бойцов СВО прибыл в Псков

10:32, 09 марта 2023, ПАИ

Специальный туристический поезд для участников специальной военной операции и их семей прибыл на железнодорожный вокзал Пскова, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Поезд запустили РЖД и Министерство обороны РФ в рамках проекта «Своих не бросаем». Железнодорожное путешествие продлится шесть дней, в него отправились военнослужащие, получившие ранения, их семьи, а также члены семей военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач СВО. В общей сложности 750 человек, пишет ТАСС.

Всего планируется три рейса туристического поезда. Поездки, как уточнили в Минобороны РФ, пройдут в формате «поезд–отель» со специальной экскурсионной программой в каждом городе остановки. Пассажиры туристического поезда посетят популярные туристические центры Русского Севера.

В Псковской области для гостей запланированы экскурсии по Пскову с посещением Псковского кремля и музея-заповедника «Изборск».