Пять кандидатов претендуют на пост главы Пустошкинского района

10:49, 09 марта 2023, ПАИ

Территориальная избирательная комиссия Пустошкинского района зарегистрировала кандидатом на должность главы Пустошкинского района Алексея Борисова. Об этом сообщается в группе ТИК «ВКонтакте».

Алексея Борисова выдвинуло местное отделение Псковского регионального отделения ЛДПР.

Всего в выборах собираются принять участие пять кандидатов: Елена Агаджанова («Партия Роста»), Ирина Алиева (самовыдвиженец), Алексей Борисов (ЛДПР), Юрий Кравцов («Единая Россия»), Станислав Янкевич (КПРФ).

Досрочные выборы главы Пустошкинского района назначены на 23 апреля.

Ранее сообщалось, что главе Пустошкинского района Светлане Васильковой объявлен импичмент. Позже Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшей главы района Светланы Васильковой и признал законным решение о досрочном прекращении её полномочий.