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Политика

Голосование на выборах губернатора Псковской области планируют сделать многодневным

Голосование на выборах губернатора Псковской области планируют сделать многодневным и провести его 8, 9 и 10 сентября. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов. 

Кроме того, по его словам, уже подана заявка на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах губернатора. Защита этих заявок состоится в конце мая. Игорь Сопов добавил, что сейчас объезжает все районы и презентует данную форму голосования. Позднее планируется разместить листовки в Соцфонде, больницах и других общественных местах. 

Игорь Сопов напомнил, что ДЭГ не подменяет обычное голосование, а лишь является удобным дополнением к традиционному способу волеизъявления. «Если вы примете решение голосовать с помощью ДЭГ, то сделать это можно даже ночью. То есть электронное голосование будет круглосуточным. Считаю, что ДЭГ - наше будущее», - подчеркнул он. 

Председатель избирателькой комиссии отметил, что на 514 тысяч избирателей Псковской области приходится 284 тысячи аккаунтов на «Госуслугах», с помощью которых можно принять участие в ДЭГ. 

Он также сообщил, что подать заявку для участия в ДЭГ на «Госуслугах» можно с 24 июля, то есть за 45 дней до голосования. Когда гражданин подаст заявку для участия в дистанционном голосовании, система автоматически уберёт его из списков на участке. Делается этого для того, чтобы исключить вероятность двойного голосования. После одобрения заявки на главной странице портала vybory.gov.ru пользователю будет доступна функция «Голосовать».

Напомним, в 2022 году жители Пскова впервые приняли участие в выборах с применением дистанционного электронного голосования. Эта возможность была доступна для зарегистрированных в городе избирателей, которые подали заявление на участие в ДЭГ. 

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