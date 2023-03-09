Псковский продюсер рассказал, кто может стать диджеем

17:13, 09 марта 2023, ПАИ

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Какие знания нужны диджею и требуется ли музыкальное образование, рассказал в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM псковский продюсер, диджей, музыкант и ремиксмейкер Николай Маслов.

«В идеале нужно разбираться и в нотах, и в тональностях, и в других особенностях, но сейчас люди и без образования выпускают треки, которые всем нравятся. Так что, если ты художник и ты так видишь, то можно всё», - сказал гость студии.

Он также уточнил, что диджей занимается сводкой треков для клубов, вечеринок и подкастов.

Ранее сообщалось, что в Пскове пройдет вечеринка в стиле Boiler room.