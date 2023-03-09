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Общество

Актер Сергей Гармаш вызвал скорую из-за проблем с сердцем

Актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Гармаш вызвал скорую помощь из-за проблем с сердцем, сейчас он находится дома, сообщил представитель актера Олег Будрин.

«Проблемы с сердцем. Он [прилетел] со съемок, разница во времени. Человеку седьмой десяток, а он пашет с утра до ночи. Изначально была договоренность, что если что-то происходит с сердцем, то вызываем врача. Но он дома, все нормально», - пишет ТАСС со ссылкой на слова представителя актера.

Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что Гармаш сам вызвал скорую помощь. По данным канала, решался вопрос о его госпитализации с предварительным диагнозом «отравление».

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