Актер Сергей Гармаш вызвал скорую из-за проблем с сердцем

16:41, 09 марта 2023, ПАИ

Актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Гармаш вызвал скорую помощь из-за проблем с сердцем, сейчас он находится дома, сообщил представитель актера Олег Будрин.

«Проблемы с сердцем. Он [прилетел] со съемок, разница во времени. Человеку седьмой десяток, а он пашет с утра до ночи. Изначально была договоренность, что если что-то происходит с сердцем, то вызываем врача. Но он дома, все нормально», - пишет ТАСС со ссылкой на слова представителя актера.

Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что Гармаш сам вызвал скорую помощь. По данным канала, решался вопрос о его госпитализации с предварительным диагнозом «отравление».