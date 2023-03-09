Псковские врачи приняли в Херсонской области около 400 пациентов за месяц

Около 400 пациентов приняли врач-хирург, руководитель бригады Константин Рагозин и детский хирург Алексей Андреев в городе Скадовске Херсонской области. Об этом Константин Рагозин сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Он отметил, что медики работали и в стационаре, и в поликлинике. «Мы приняли около 400 пациентов, а в стационаре мы вели больных, которых сами до того оперировали. За месяц мы провели 61 операцию. Встречались пациенты и с «банальными» грыжами, и с осколочными ранениями. Разумеется, военная обстановка накладывает отпечаток на характер травм пациентов. Больных с боевыми травмами привозили два-три раза в неделю», - рассказал Константин Рагозин.

Он подчеркнул, что всю экстренную помощь псковские врачи взяли на себя, тем самым разгрузив четверых местных хирургов.

Алексей Андреев уточнил, что за месяц прооперировали 26 детей. «Это с учетом того, что раньше, даже в мирное время, все детские операции делались в Херсоне», - сказал он.

Константин Рагозин добавил, что в Скадовске привыкли отправлять сложных больных в Херсон, но сейчас это стало невозможно. Псковские врачи делали все операции сами, тем самым облегчали жизнь пациентам.