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Общество

Псковские врачи приняли в Херсонской области около 400 пациентов за месяц

Около 400 пациентов приняли врач-хирург, руководитель бригады Константин Рагозин и детский хирург Алексей Андреев в городе Скадовске Херсонской области. Об этом Константин Рагозин сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.  

Он отметил, что медики работали и в стационаре, и в поликлинике. «Мы приняли около 400 пациентов, а в стационаре мы вели больных, которых сами до того оперировали. За месяц мы провели 61 операцию. Встречались пациенты и с «банальными» грыжами, и с осколочными ранениями. Разумеется, военная обстановка накладывает отпечаток на характер травм пациентов. Больных с боевыми травмами привозили два-три раза в неделю», - рассказал Константин Рагозин.  

Он подчеркнул, что всю экстренную помощь псковские врачи взяли на себя, тем самым разгрузив четверых местных хирургов.

 

Алексей Андреев уточнил, что за месяц прооперировали 26 детей. «Это с учетом того, что раньше, даже в мирное время, все детские операции делались в Херсоне», - сказал он. 

Константин Рагозин добавил, что в Скадовске привыкли отправлять сложных больных в Херсон, но сейчас это стало невозможно. Псковские врачи делали все операции сами, тем самым облегчали жизнь пациентам.  

«Ощущалась, конечно, нехватка перевязочного материала. А на одну медсестру приходится порядка 40 пациентов», - добавила медицинская сестра-анестезист Ольга Загорская.

 

В заключение Константин Рагозин отметил, что коллеги из Скадовска приняли псковских медиков хорошо. «Коллеги приняли нас хорошо, дружелюбно. До того там работали наши коллеги из других регионов. Местное население тоже относилось к нам хорошо. Более того, местные жители старались успеть прооперироваться именно у нас - у российских хирургов», - заметил он. Обстрелов больницы и города не было. В Скадовске обстановка была спокойной, добавил врач.

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