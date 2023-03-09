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Псковичи почтили память геройски погибшего в Чечне сотрудника «Зубра»

Память погибшего 23 года назад во второй чеченской кампании при штурме села Комсомольское инструктора отдела специального назначения Управления исполнения наказаний по Псковской области младшего лейтенанта внутренней службы Алексея Ширяева почтили сегодня в Писковичах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В этот день сослуживцы, друзья, воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок», представители школы № 12, в которой учился герой и которая названа в его честь, руководство и сотрудники УФСИН России по Псковской области посетили могилу Алексея Ширяева, почтили его память минутой молчания и возложили цветы.

Юные «зубрята» в знак памяти и уважения к старшему товарищу прочли стихотворение «И назвали их люди героями».

Напомним, Алексей Ширяев с 1993 года служил в отряде специального назначения Управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел (затем — Министерства юстиции) по Псковской области: бойцом штурмовой группы, затем — инструктором отдела. Неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. 8 марта 2000 года, действуя в составе штурмовой группы, он уничтожил два пулемётных расчёта боевиков. Прикрывая отход боевых товарищей, накрыл своим телом брошенную боевиками гранату и был смертельно ранен.

За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу указом президента Российской Федерации младшему лейтенанту внутренней службы Алексею Ширяеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации, а имя навечно вписано в историю УФСИН России по Псковской области.

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