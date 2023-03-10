Тарас Бессонный наступил по народному календарю

08:14, 10 марта 2023, ПАИ

Святой Тарасий, чья память отмечается 10 марта, был патриархом Константинопольским в конце VIII — начале IX века. По преданию, он отличался исключительной добротой: был отцом нищих и сирот, утешителем скорбящих, защитником обиженных, устроителем богаделен и больниц.

На Руси считали, что святой помогает бороться с лихорадкой. Впрочем, болезнь была готова к борьбе и приходила в дома именно на Тараса. Лихорадку представляли как демоническое существо. По мнению крестьян, от нее помогал только сок осиновой коры, соскобленной с дерева непременно снизу вверх.

Говорили, что в этот день нужно непременно помолиться Тарасию, иначе лихорадка вгонит человека в сон, а затем войдет в его тело. Поэтому в этот день не спали до захода солнца. Детей пугали такими присказками: «Весенняя дрема лохмата кудрями, машет руками, глаз с поволокой, заводит в потолоки».

Также ни в коем случае нельзя было смотреть с улицы в дом через окно, иначе лихорадка могла поймать именно в этот момент.

Были и другие нехорошие приметы для этого дня. Считалось, к примеру, что если сорвется с петель избяная дверь, это предвещает великую беду — смерть кого-то из домочадцев, пожар или мор.