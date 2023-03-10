64% псковичей уверены, что ЕГЭ необходимо отменить

13:46, 10 марта 2023, ПАИ

В том, что ЕГЭ необходимо отменить, убеждены 64% псковичей, сообщает сервис Superjob.

Лишь 21% считают, что ЕГЭ — это достойная замена устаревшей традиционной форме аттестации. По их наблюдениям, введение унифицированного тестирования резко снизило уровень коррупции при поступлении в вузы и сделало высшее образование более доступным для школьников из регионов.

Сторонником Единого госэкзамена является каждый третий педагог (33%). Молодежь до 24 лет одобряет ЕГЭ значительно чаще, чем те, кто старше (30%).

Среди родителей выпускников положительно относится к Единому госэкзамену лишь каждый пятый (21%).