64% псковичей уверены, что ЕГЭ необходимо отменить
В том, что ЕГЭ необходимо отменить, убеждены 64% псковичей, сообщает сервис Superjob.
Лишь 21% считают, что ЕГЭ — это достойная замена устаревшей традиционной форме аттестации. По их наблюдениям, введение унифицированного тестирования резко снизило уровень коррупции при поступлении в вузы и сделало высшее образование более доступным для школьников из регионов.
Сторонником Единого госэкзамена является каждый третий педагог (33%). Молодежь до 24 лет одобряет ЕГЭ значительно чаще, чем те, кто старше (30%).
Среди родителей выпускников положительно относится к Единому госэкзамену лишь каждый пятый (21%).
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