Рыба из форелевых хозяйств Псковской области безопасна – Вера Баданина

12:36, 10 марта 2023, ПАИ

Рыба из форелевых хозяйств Псковской области безопасна. Об этом сообщила председатель регионального комитета по ветеринарии региона Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Форелевые хозяйства, которые действуют в Псковской области, все нами проверяются. Мы берем пробы воды, кормов, рыбы. Там всё безопасно. А вот та же копченая рыба с Талабских островов никем не проверяется, поэтому есть ее можно на свой страх и риск. Не говоря о соленой рыбе «с обочины», - сказала Вера Баданина.

Специалист отметила, что, разделывая свежую рыбу, стоит обратить внимание на брюшную полость. «Паразиты в основном концентрируются там. Но, не зная, что искать, можно и не найти», - заметила председатель профильного комитета.