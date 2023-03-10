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Общество

ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину остается на уровне 80%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 27 февраля по 5 марта, не изменился и составляет 80%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% участников опроса (без изменений за последнюю неделю), уровень одобрения деятельности президента за это время уменьшился на 0,2 п. п. и составляет 76,7%», - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 52,1% опрошенных (минус 0,8 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 53,3% респондентов (минус 1,3 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,8% (минус 1,5 п. п.).

Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 34,2% респондентов (минус 1,8 п. п.), лидеру «Справедливой России - За правду» Сергею Миронову - 33,7 % (минус 0,3 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 16,9% (минус 0,2 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву - 6,3% (минус 2,5 п. п.).

Уровень поддержки «Единой России» составил 38,8% (минус 0,4 п. п.), КПРФ - 10,3% (минус 0,2 п. п.), ЛДПР - 8,7% (плюс 0,5 п. п.), «Справедливой России - За правду» - 5,3% (минус 0,3 п. п. ), «Новых людей» - 4,4% (минус 0,5 п. п.).

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