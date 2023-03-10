Россиянки стали продавать в интернете полученные на 8 Марта подарки

15:52, 10 марта 2023, ПАИ

Россиянки начали продавать непонравившиеся подарки на 8 Марта. На такие объявления обратили внимание администраторы Telegram-канала «Новости Москвы».

Публикации стали появляться на известном сайте объявлений. Жительница Москвы выставила на продажу сумку люксового бренда Tory Burch, изготовленную из натуральной кожи теленка, за 16,3 тысячи рублей. По ее словам, имеются документы, подтверждающие подлинность изделия. «Мне подарили на 8 Марта, но не мой фасон! Не носила. Состояние отличное! Только бирки сняла», — подписала пользовательница сервиса свое объявление.

Кроме того, редакторы канала отметили объявление женщины, которая выставила на продажу духи Chloe nomade. В объявлении россиянка указала, что флакон получила на 8 Марта, и за объем 75 миллилитров попросила 6 тысяч рублей.

В свою очередь мужчины после праздника также выкладывают объявления о продаже предметов роскоши, которые они приобрели в подарок своим возлюбленным. Так, один из россиян решил продать новый смартфон за 54,9 тысячи рублей. «Купил девушке на 8 Марта новый iPhone 12. Сказала, что хочет другой, подороже», — отметил он в описании к публикации, пишет Lenta.ru.