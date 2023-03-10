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Общество

До +2 градусов прогнозируется в Псковской области 11 марта

Облачная погода ожидается в Псковской области 11 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском гидрометцентре. 

Ночью местами будет идти небольшой снег. Днем прогнозируются осадки в виде мокрого снега, местами с дождем. На дорогах местами образуется гололедица.  

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -13 до -8 градусов, днем - от -3 до +2.  

Атмосферное давление будет низким.  

Ранее сообщалось, что местами, начиная с южных районов области, днем и утром 11 марта ожидается ледяной дождь, гололед, на дорогах гололедица. 

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