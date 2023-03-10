Вышел в эфир 103-й выпуск «Псковского телеграма»

18:01, 10 марта 2023, ПАИ

Короткая праздничная неделя ознаменовалась в телеграм-пространстве сразу несколькими дискуссиями. Запретить на уроках снимать на мобильный телефон или нет? Fun ID – зло или нет? Не обошли стороной эти споры и региональные каналы. Тем временем гдовскую деревню засыпали снежные блохи, и только ленивый не подумал: ну вот, знамение!

А на просторах большой политики главы государств откровенничали: американский президент подтвердил наличие у себя мозга, говорит, медики видели его своими глазами, а белорусский Батька наконец назвал украинского президента так, как он того достоин.

Об этом — в очередном выпуске видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм».