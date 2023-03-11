Лекцию-беседу «Тригорское в жизни Пушкина» провели в Пскове

00:01, 11 марта 2023, ПАИ

Лекция-беседа «Тригорское в жизни Пушкина» состоялась в рамках проекта «Пушкин и его друзья» в псковской усадьбе Беклешова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Провёл её ведущий научный сотрудник музея-усадьбы «Тригорское» в составе музея-заповедника Константин Бурченков.

«Разговор в первую очередь шёл о владельцах скромного провинциального имения, членах семьи Осиповых и Вульфов, сумевших стать сердечными друзьями великого «ссыльного невольника» — так назвал себя сам Пушкин в одном из писем из Михайловского», — говорится в сообщении.

Рассказывал Константин Бурченков и об истории усадьбы, которую поэт описал как «приют, сияньем муз одетый».

Лектору задали множество вопросов о судьбе богатейшей тригорской библиотеки и о Георгиевской церкви — домовой церкви обитателей Тригорского.

В музее отметили, что подобные встречи в городской усадьбе Беклешова, где работает псковское представительство Пушкинского заповедника, планируется устраивать ежемесячно. Следующей гостьей гостеприимного дома станет хранитель музея-усадьбы «Михайловское», кандидат исторических наук Юлия Узенёва.

Напомним, что проект «Пушкин и его друзья» совместно претворяют в жизнь государственный музей-заповедник «Михайловское» и комитет по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова.