Псковские реконструкторы отправились в средневековый поход

12:01, 11 марта 2023, ПАИ

Участники клубов исторической реконструкции Пскова совершили зимний поход, используя средневековую экипировку, сообщает «АиФ-Псков».

«Мы увлекаемся исторической реконструкцией, экспериментальной археологией, живой историей уже больше двух десятков лет. Исследуя различные стороны жизни людей эпохи раннего Средневековья, мы понимали, что человек не медведь и не барсук, он не впадал в спячку в зимний период времени, и решили опробовать имеющийся у нас костюм применительно к зимним условиям. Это было в феврале 2005 года. Одними из первых среди клубов, занимающихся ранним Средневековьем, независимо друг от друга вышли в мини-походы мы и московский клуб «Восточный путь», — рассказал участник похода Максим Колпаков.

Также он объяснил, какую одежду используют реконструкторы.

«Минимальный комплект должен выглядеть следующим образом. Нижний слой — две пары рубах из льняной или шерстной ткани. Сверху — шерстяной кафтан с льняной подкладкой либо различные варианты полушубков. Очень важно, чтобы у человека была прикрыта шея: это различные варианты капюшонов с оплечьем. К ним может быть дополнительно головной убор, шерстяной или кожаный с меховой опушкой. На руки — рукавицы, кожаные мехом внутрь либо связанные из шерстяной нити или сшитые из шерстяной ткани. Одной пары рукавиц более чем достаточно. Ещё две пары штанов и обувь из кожи, обязательно большего размера, чтобы можно было надеть две-три пары носков. Ботинки обязательно вощат, чтобы они хуже пропускали воду. Всё это позволяет и двигаться, и останавливаться», — добавил Максим Колпаков.