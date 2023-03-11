В Москве эвакуировали людей из офиса телеканала «Спас»

17:13, 11 марта 2023, ПАИ

Пожар в административном девятиэтажном здании на улице Академика Королева в Москве ликвидирован на площади 50 квадратных метров, никто не пострадал, сообщается на сайте ГУМЧС по Москве.

Ранее сообщалось, что административное девятиэтажное здание горит на улице Академика Королева в Москве. Всего спасено четыре человека с разных этажей.

Возгорание произошло на первом этаже, сообщение о пожаре поступило в 15.42. «В 16.45 пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.