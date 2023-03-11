В Москве эвакуировали людей из офиса телеканала «Спас»
Пожар в административном девятиэтажном здании на улице Академика Королева в Москве ликвидирован на площади 50 квадратных метров, никто не пострадал, сообщается на сайте ГУМЧС по Москве.
Ранее сообщалось, что административное девятиэтажное здание горит на улице Академика Королева в Москве. Всего спасено четыре человека с разных этажей.
Возгорание произошло на первом этаже, сообщение о пожаре поступило в 15.42. «В 16.45 пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.
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