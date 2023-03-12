ТИЦ Псковской области вошёл в десятку лучших в России

23:42, 11 марта 2023, ПАИ

Туристский информационный центр Псковской области занял девятое место среди 53 регионов по результатам онлайн-голосования «Лучший ТИЦ России». Об этом сообщается в группе «ТИЦ Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Голосование на сервисе RussiaTravel.club является одним из этапов обора лучших ТИЦ.

Ранее руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко рассказала корреспонденту Псковского агентства информации, что конкурс проводится в три этапа: это народное голосование, независимая оценка качества оказания услуг и экспертная оценка.

Отметим, что подведение итогов пройдёт в рамках встречи ТИЦ на выставке «Интурмаркет» 15 марта.