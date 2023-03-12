Умер экс-заместитель управления образования Псковской области
Скончался бывший заместитель начальника управления образования Псковской области Игорь Прокофьев. Ему было 62 года
В последние годы Игорь Прокофьев руководил Псковским областным ентром детского и юношеского туризма и экскурсий.
Отпевание пройдёт во вторник, 14 марта, в 11:00 в церкви Успения Богородицы с Полонища (улица Георгиевская, д. 3).
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