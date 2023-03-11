Новое землетрясение произошло в Турции

19:25, 12 марта 2023, ПАИ

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 15:31 по местному времени (совпадает с московским). Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах к северо-западу от города Гёксуна. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения «катастрофой века», жертвами стихии в стране стали почти 48 тысяч человек.

