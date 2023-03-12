Эксперты назвали стоимость самых дешёвых и дорогих туров этой весны

21:34, 12 марта 2023, ПАИ

Аналитики интернет-магазина туров назвали стоимость самой дорогой и самой дешёвой путёвок, купленных путешественниками на эту весну, сообщает РИА Новости со ссылкой на Travelata.ru.

Дороже всего оказалась поездка в Абу-Даби из Санкт-Петербурга. За 819 369 рублей один взрослый с ребёнком проведут 11 ночей в отеле категории «пять звёзд» с системой питания «ультра всё включено».

В прошлом году самым дорогим туром стало путешествие из Москвы в те же ОАЭ, но в другой Эмират — Рас-эль-Хайму. За 14 ночей двое взрослых с ребёнком потратили 816 992 рубля. Система питания была «всё включено».

Наиболее бюджетной этой весной стала поездка из Санкт-Петербурга в Ессентуки. За 3 424 рубля один человек проведёт одну ночь в отеле категории «три звезды» без питания.

В прошлом году самой бюджетной поездкой был тур из Нижнего Новгорода в Адлер. Путешествие на пять ночей в двушку на двоих взрослых без питания обошлось всего в 5 975 рублей.

