Женщина погибла от наезда снегоуборщика в Якутске

23:05, 12 марта 2023, ПАИ

Женщина в Якутске погибла от наезда погрузчика при уборке снега в Якутске, обстоятельства ДТП выясняются, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД МУ МВД России «Якутское».

«По предварительным данным, 12 марта в 14:00 на дворовой территории дома № 15/1 на ул. Космонавтов водитель фронтального погрузчика при уборке снега, двигаясь задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, совершил наезд на женщину 1956 года рождения. В результате ДТП женщина скончалась в карете скорой помощи», — рассказали в ГИБДД.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Водителей и пешеходов предупредили об осложнениях обстановки на дорогах в связи с выпадением осадков в виде снега. На дорогах из-за тёплой погоды образовывается гололёд.

В свою очередь, власти Якутска рассказали о том, что после осадков в городе ведётся активная уборка снега. Из запланированных свыше 12 тысяч кубометров в воскресенье вывезено более семи тысяч кубометров.