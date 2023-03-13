До +2 градусов ожидается в Пскове 13 марта

09:38, 13 марта 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области сегодня, 13 марта, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Во второй половине дня местами небольшой мокрый снег. Ночью снег, мокрый снег. На дорогах образуется гололедица. Будет дуть южный ветер, умеренный. Температура воздуха днем составит от -1 до +3, ночью - от -1 до -6 градусов.

В Пскове вечером небольшие осадки, ночью мокрый снег. Температура днем - от 0 до +2 градусов, ночью - от -1 до -3.

В Великих Луках днем без существенных осадков, ночью снег, мокрый снег. Температура днем - от +1 до +3, ночью - от -1 до -3.