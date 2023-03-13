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В Великих Луках готовят к отправке партию гумпомощи для участников СВО

Партию гуманитарной помощи из Великих Лук направят в ближайшее время военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщает портал Luki-News.

Основная цель сбора – поддержать моральный и боевой дух военнослужащих, отмечается в сообщении.

Пункты сбора помощи находятся по следующим адресам:
- Центр добровольчества (улица Дружбы, 31, здание управления образования)
- общественная приемная партии «Единая Россия» (улица Некрасова, 10)

Режим работы пунктов сбора: по будням с 9:00 до 18:00.

Волонтеры также сформировали список необходимого: 

- Одежда, предметы гигиены
- Флисовое белье
- Перчатки рабочие х/б
- Костюмы водонепроницаемые пиксельные (брюки, куртка) 
- Накидки от дождя пиксельные
- Носки мужские (хлопковые)
- Трусы мужские
- Мешки спальные утепленные
- Подкладки под спальник (коврик)
- Рюкзаки малые
- Коврики-сидушки туристические
-  Салфетки влажные
- Зубные щетки и зубные пасты
- Станки бритвенные одноразовые
- Фонари светодиодные
- Батарейки для фонарей (АА, ААА)
- Сигареты с фильтром

Средства связи:
- Пауэрбанки (портативные внешние аккумуляторы для электроники) 
- Телефоны

Строительные товары, инструмент и прочее:
- Топоры
- Кирки-мотыги
- Бензопилы
- Масло для бензопил
- Масло для двухтактных двигателей (электрогенераторов)
- Цепь для бензопилы и напильник для ее заточки
-  Гвозди 100 мм
- Гвозди 200*6 мм
- Саморезы 3,5*51
-  Лопатки малые пехотные (саперные)
-  Строительные степлеры + скобы
-  Изолента
-  Примусы (газовая горелка, плитка газовая)
- Газовые баллоны к газовым горелкам.

Ранее сообщалось, что гуманитарный груз из Псковской области дошел до участников специальной военной операции.

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В Великих Луках готовят к отправке партию гумпомощи для участников СВО

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