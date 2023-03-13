В Великих Луках готовят к отправке партию гумпомощи для участников СВО

10:19, 13 марта 2023, ПАИ

Партию гуманитарной помощи из Великих Лук направят в ближайшее время военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщает портал Luki-News.

Основная цель сбора – поддержать моральный и боевой дух военнослужащих, отмечается в сообщении.

Пункты сбора помощи находятся по следующим адресам:

- Центр добровольчества (улица Дружбы, 31, здание управления образования)

- общественная приемная партии «Единая Россия» (улица Некрасова, 10)

Режим работы пунктов сбора: по будням с 9:00 до 18:00.

Волонтеры также сформировали список необходимого:

- Одежда, предметы гигиены

- Флисовое белье

- Перчатки рабочие х/б

- Костюмы водонепроницаемые пиксельные (брюки, куртка)

- Накидки от дождя пиксельные

- Носки мужские (хлопковые)

- Трусы мужские

- Мешки спальные утепленные

- Подкладки под спальник (коврик)

- Рюкзаки малые

- Коврики-сидушки туристические

- Салфетки влажные

- Зубные щетки и зубные пасты

- Станки бритвенные одноразовые

- Фонари светодиодные

- Батарейки для фонарей (АА, ААА)

- Сигареты с фильтром

Средства связи:

- Пауэрбанки (портативные внешние аккумуляторы для электроники)

- Телефоны

Строительные товары, инструмент и прочее:

- Топоры

- Кирки-мотыги

- Бензопилы

- Масло для бензопил

- Масло для двухтактных двигателей (электрогенераторов)

- Цепь для бензопилы и напильник для ее заточки

- Гвозди 100 мм

- Гвозди 200*6 мм

- Саморезы 3,5*51

- Лопатки малые пехотные (саперные)

- Строительные степлеры + скобы

- Изолента

- Примусы (газовая горелка, плитка газовая)

- Газовые баллоны к газовым горелкам.

Ранее сообщалось, что гуманитарный груз из Псковской области дошел до участников специальной военной операции.