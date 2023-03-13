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Общество

Названы профессии, которые больше всего интересуют школьников

Ученицы 7-9 классов чаще всего выбирают креативные профессии, а мальчики больше интересуются IT и спортом, сообщили в компании «Профилум» со ссылкой на проведенное исследование. 

«В рамках исследования были определены наиболее привлекательные для школьников профессии и сферы деятельности. Так, ученицы 7-9 классов чаще всего выбирают творческие профессии. Это направление выбрали 15% опрошенных девочек. Семиклассницы, помимо творческих направлений, отдают предпочтение сферам юриспруденции (6,1%) и медицины (5%)», – отметили исследователи, передает РИА Новости.

Отмечается, что ученицы восьмого класса так же после креативных профессий выбирают специальности, связанные с юриспруденцией и менеджментом (по 5%), а в девятом классе предпочтительны менеджмент (5,8%) и юриспруденция (4%), а также IT (4%). 

Кроме того, ученицы седьмого класса чаще других выбирают профессии тренера, танцовщицы, дизайнера мебели, в восьмом классе появляется интерес к предпринимательству и востребованным профессиям (программист, веб-дизайнер), школьницы 7-9 классов чаще всего выбирали карьеру дизайнера мебели, танцовщицы, тренера, кондитера и медицинского лабораторного работника. 

«Мальчики, в свою очередь, чаще интересуются специальностями, связанными с IT и спортом. В седьмом классе профессии внутри этих направлений выбрали 17% и 15,2% опрошенных соответственно. В восьмом и девятом классе ситуация меняется: ученики меньше интересуются спортивной индустрией (11,6 и 11,2%) и больше IT (19,7 и 15%)», – следует из результатов исследования. 

Мальчикам, как показал опрос, также интересны специальности, требующие среднего специального образования (автомеханики, повара, сварщики) – 4,6-5%, также в седьмом и девятом классе у мальчиков фиксируется высокий интерес к предпринимательству (3,44% и 3,8%), тогда как в восьмом классе он ниже – 1,87%. 

В целом среди наиболее популярных профессий у учеников 7-9 класса программист, тренер, предприниматель, back-end разработчик, спортивный судья. 

«Наше и другие исследования показывают, что мальчики значительно чаще отдают предпочтения профессиям из областей науки, техники, инженерии и математики, тогда как девочки значимо чаще ориентируются в выборе на социальные и творческие профессии. Впоследствии это достаточно сильно определяет гендерный дисбаланс в этих отраслях, тогда как в современной экономике есть тренд на формирование равной гендерной представленности вне зависимости от индустрии, что в целом может положительно влиять на результативность этих отраслей», – сказал директор по разработке и исследованиям «Профилум» Виталий Алтухов.

В исследовании приняли участие 9,8 тысячи российских школьников. Тестирование проводилось на платформе профориентации «Профилум» на протяжении 2022 года. 

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