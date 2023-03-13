Зачем объединили ПФР и Фонд соцстрахования, рассказала Наталья Мельникова

12:56, 13 марта 2023, ПАИ

Зачем объединили ПФР и Фонд социального страхования, рассказала руководитель отделения Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По её словам, на протяжении последних 30 лет Пенсионный фонд предоставлял множество мер поддержки самым разным категориям граждан, и каждый год появлялись дополнительные функции. Это и стало основной причиной объединения ПФР и Фонда соцстрахования, отметила Наталья Мельникова.

«Сегодня у нас клиентское обслуживание проходит в одной точке. Объединение фондов позволяет человеку прийти один раз для предоставления ему услуг», - обратила внимание Наталья Мельникова.

Одна из важнейших задач, стоящих сейчас перед фондом, - организация перехода граждан на работу в беззаявительном порядке. «Сегодня порядка 100 электронных сервисов уже работают на платформе Социального фонда. Сегодня можно обратиться к нам в электронном виде, практически весь спектр государственных услуг оказывается в электронном виде», - подчеркнула она.

Наталья Мельникова также заметила, что если, например, человек получает инвалидность, ему сразу назначают как пенсию, так и единовременную выплату. «Маме также не нужно думать, как получить материнский капитал. Она заходит на наш портал и уже думает о том, как ей потратить этот капитал», - пояснила она.

Ряд выплат сегодня назначается в проактивном формате, подчеркнула Наталья Мельникова. Например, пенсии и некоторые социальные выплаты инвалидам. Проактивно устанавливается и федеральная социальная доплата к пенсии.