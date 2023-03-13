Псковичи могут подать жалобу на скорую помощь через соцсети

16:48, 13 марта 2023, ПАИ

Как работают с жалобами врачи станции скорой помощи в Псковской области, рассказал главврач учреждения Денис Сачков в эфире программы «Псковский телеграм Online».

Он объяснил, что каждое обращение, вне зависимости от его обоснованности, рассматривается. Помимо этого, псковичи могут обратиться к врачам скорой помощи через соцсети.

«На первом этапе разбор проводит либо руководитель структурного подразделения, либо это переходит на уровень главного внештатного специалиста по скорой помощи», – уточнил Денис Сачков.

Если на одном из уровней видно, что обращение обоснованно, его разбирают на заседании врачебной комиссии. «Собираются все старшие врачи, прослушивают аудиозапись, поднимают карту вызова, приглашают на разбор и фельдшера, выезжавшего на вызов», - добавил главврач станции.