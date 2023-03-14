Упавший в Уфе купол восстановят в ближайшие недели

22:20, 13 марта 2023, ПАИ

Купол минарета строящейся соборной мечети в Уфе, который упал из-за порыва ветра, отвезут на завод-изготовитель для обследования, минарет будет восстановлен в ближайшие недели, сообщили РИА Новости в Совете по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкортостана.

В настоящее время объект находится на стадии временной консервации.

«Решается вопрос транспортировки повреждённого элемента на завод-изготовитель, где после изучения будет принято решение о ремонте либо изготовлении нового фрагмента. В течение ближайших недель минарет будет восстановлен», — пояснили в совете.

Соборная мечеть в Уфе строится с 2006 года. В соответствии с проектом мечеть высотой 77 метров должна быть выполнена в виде ханского шатра в три этажа с четырьмя минаретами. В здании, где смогут совершать молитву 3 тысячи человек, помимо главного молельного зала планируют расположить учебные классы, рабочие кабинеты священнослужителей, конференц-зал на 700 мест.

Ранее в ГУ МЧС сообщали, что в результате порывистого ветра упал купол минарета строящейся мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева. Из людей никто не пострадал, повреждены строительные леса на площади 70 квадратных метров.