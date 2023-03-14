Новое оборудование позволит расширить меню столовой ПсковГУ

12:43, 14 марта 2023, ПАИ

В столовой главного корпуса ПсковГУ провели косметический ремонт, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Закуплено современное оборудование, которое позволит облегчить труд поваров и работников кухни, а также сократить время приготовления пищи, увеличить объемы производства и ассортимент блюд. В частности, в столовой появился еще один пароконвектомат, который сочетает в себе преимущества конвектора и пароварки, готовит одновременно несколько блюд, расходуя минимум ресурсов.

Также закуплена новая электроплита на шесть конфорок (прежде в столовой было всего восемь конфорок), бактерицидные лампы, весы, миксер, слайсер, новые производственные столы. Еще одно важное приобретение – фритюрница. Прибор подходит для приготовления всевозможной выпечки, котлет, овощей, грибов, мяса, рыбы. В столовой не исключают, что благодаря фритюрнице в университетском меню появится рыба в кляре и картофель фри.