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Политика

Вторая и третья волна образования муниципальных округов ожидаются в Псковской области

В Псковской области стоит ожидать и вторую и третью волну образования муниципальных округов, сказал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 14 марта. «Я буду выступать за это и с главами районов и депутатами обсуждать возможность реорганизации в других районах»,- добавил он.

Спикер отметил, что еще предстоит изучить опыт первых восьми районов, которые были преобразованы в муниципальные округа. Что касается новых преобразований, то логично делать это тогда, «когда закончатся сроки полномочий глав этих муниципальных образований, чтобы не проводить дополнительные выборы».

Напомним, на февральской сессии областного Собрания депутаты приняли решение о преобразовании восьми районов Псковской области в муниципальные округа: в результате от двухуровневой системы МСУ эти муниципалитеты переходят к одноуровневой.

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