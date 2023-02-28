Восемь муниципальных округов образовано в Псковской области

14:12, 28 февраля 2023, ПАИ

Инициатива восьми районов области о преобразовании в муниципальные округа получила законодательное подкрепление – на 19-й сессии областного Собрания депутаты приняли соответствующие региональные законы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

С вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появятся Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Струго-Красненский муниципальные округа.

Границы новых муниципальных образований полностью совпадают с территориями одноимённых районов с сохранением прежних административных центров и всех поселений.

Для перехода на одноуровневую систему организации самоуправления на местах установлен временной период до 1 января 2024 года. До формирования управленческой структуры новых округов полномочия по решению вопросов местного значения будут исполнять существующие органы местного самоуправления.

Документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований также будут действовать, пока не будут признаны утратившими силу в соответствии с законной процедурой.