Критика власти и пустые обещания на выборах уже не работают - Александр Котов

15:36, 14 марта 2023, ПАИ

Тактика критики власти и пустые обещания на выборах уже не работают, заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 14 марта. По его мнению, строить избирательную кампанию на критике неэффективно: «Надо предлагать свои идеи развития той или иной территории».

Что касается вопроса о том, важно ли, кто займет второе место на грядущих в 2023 году выборах губернатора Псковской области, то, по мнению спикера, «бороться надо за первое место, потому что второе и так случится». «Ставить для себя надо высокую задачу. А если сразу говорить, что мы готовы на второе место, то это подчёркивает, что губернатор в регионе сильный и политические партии адекватно оценивают свои возможности», - пояснил Александр Котов.

«У нас больше чем в два раза увеличился бюджет региона за 5 лет. Большое количество построенных и отремонтированных школ, больниц, соцучреждений. И только невнимательный человек может этого не заметить», - добавил председатель областного Собрания.